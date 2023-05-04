للراغبين في فقدان الوزن.. احذروا تناول الفاكهة بهذه الأوقات

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أنه ينُصح عادة بالإكثار من تناول الفواكه عند إجراء حمية غذائية، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه.

إذ لاينصح بأكل الفواكه في المساء، حيث إنه يتكون لدى الإنسان في هذا الوقت أعلى مستوى من نشاط الأنسولين.

وكل شيء حلو يأكله المرء في هذا الوقت يسرّع إلى حد بعيد من عملية تشكل الدهون، كما ذكرت زوكرا بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أكلتَ فاكهة على معدة فارغة، فإنها تؤدي أيضًا إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم.

وقالت في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية: “سيستخدم ناقل الطاقة هذا لبناء الأنسجة الدهنية.

وعلاوة على ذلك، عندما يكون الفروكتوز موجودًا بكميات كبيرة في دمنا، فإنه يزيد إلى حد بعيد من الحاجة إلى تناول الطعام بعد فترة وجيزة من الزمن، أي بعد ساعة أو ساعتين”.

وكانت طبيبة التغذية الروسية، كريستينا فينوجرادوفا حذرت في وقت سابق من تناول مشروبات على معدة فارغة، وبينها المشروبات الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

اقرأ أيضًا:

للباحثين عن إنقاص الوزن.. 3 أنواع من الفاكهة لاتقتربوا منها تمامًا

تحذير طبي: الفواكه والخضراوات في غير موسمها أضرارها أكثر من نفعها