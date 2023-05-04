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تنويه مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز
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تنويه مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

تنويه مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

تنويه مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز
٠٣:٢٥:١١ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في برنامج حافز الإفصاح عن الدخل كشرط لاستحقاق الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول مدى إمكانية التسجيل في برنامج حافز التسجيل بحساب المواطن: “بإمكانك التسجيل من خلال الرابط: (اضعط هنا) ⁦⁩ عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)”.

وتابعت: “وفي حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةhttp://portal.ca.gov.sa”.

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برنامج حافز

ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا لدعم، وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.

ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل، حيث إن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضًا عناصر أخرى يأتي من ضمنها: توفير برامج تدريب، وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين، وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.

إضافة برنامج حافز على برنامج حساب المواطن

عليك اتباع الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

-ثم الدخول على الحساب.

-ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرو للمستخدم.

-النقر على تفاصيل الطلب.

-ثم الدخول على الإفصاح عن الدخل.

-الضغط على مفتاح إضافة دخل.

-ملء جميع البيانات المطلوبة مثل (مصدر الدخل / نوع الدخل / المبلغ الشهري الكلي).

-الضغط على إضافة.

-النقر على حفظ البيانات وإتمام الإضافة.

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طريقة حذف دخل حافز من حساب المواطن

بإمكان المواطن حذف دخل حافز من برنامج حساب المواطن وذلك من خلال الطريقة التالية:

-الذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

-ثم الدخول بالاسم وكلمة المرور للمستخدم.

-الضغط على تفاصيل الطلب.

-النقر على الإفصاح عن الدخل.

-ثم تحديد الإجراء من على يسار الصفحة.

-النقر على حذف الدخل من حافز.

-الضغط على حفظ لتأكيد الطلب.

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