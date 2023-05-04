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سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠٢:٥٤:١٤ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – محلل بيانات.

2 – باحث قانوني.

3 – محلل بيانات.

4 – أخصائي جودة.

5 – أخصائي قياس.

6 – أخصائي تدريب.

7 – أخصائي ميزانية.

8 – أخصائي تقييم الثغرات.

9 – أخصائي تقويم واعتماد.

10 – أخصائي تطوير كفاءات.

11 – أخصائي تعاقب وظيفي.

12 – أخصائي تطوير كفاءات أول.

13 – أخصائي خدمات النشر العلمي.

14 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة.

15 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة أول.

16 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها.

17 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة حائل.

18 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة تبوك.

19 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجوف.

20 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الباحة.

21 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.

22 – متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.

23 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مايو 2023م.

 وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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