سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – محلل بيانات.
2 – باحث قانوني.
3 – محلل بيانات.
4 – أخصائي جودة.
5 – أخصائي قياس.
6 – أخصائي تدريب.
7 – أخصائي ميزانية.
8 – أخصائي تقييم الثغرات.
9 – أخصائي تقويم واعتماد.
10 – أخصائي تطوير كفاءات.
11 – أخصائي تعاقب وظيفي.
12 – أخصائي تطوير كفاءات أول.
13 – أخصائي خدمات النشر العلمي.
14 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة.
15 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة أول.
16 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها.
17 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة حائل.
18 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة تبوك.
19 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجوف.
20 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الباحة.
21 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.
22 – متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.
23 – والمزيد …
* طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).