سارع بالتقديم.. “تقويم التعليم” توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – محلل بيانات.

2 – باحث قانوني.

3 – محلل بيانات.

4 – أخصائي جودة.

5 – أخصائي قياس.

6 – أخصائي تدريب.

7 – أخصائي ميزانية.

8 – أخصائي تقييم الثغرات.

9 – أخصائي تقويم واعتماد.

10 – أخصائي تطوير كفاءات.

11 – أخصائي تعاقب وظيفي.

12 – أخصائي تطوير كفاءات أول.

13 – أخصائي خدمات النشر العلمي.

14 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة.

15 – أخصائي تقييم الأداء والمكافأة أول.

16 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها.

17 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة حائل.

18 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة تبوك.

19 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجوف.

20 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة الباحة.

21 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.

22 – متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة “عدة مدن”.

23 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).