حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات حرس الحدود، أنها تمكنت اليوم الخميس، من إنقاذ مقيمًا من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

إنقاذ مقيمًا من الجنسية المصرية من الغرق

وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ في قطاع حقل، أنقذت مقيمًا من الجنسية المصرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة.

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وأكدت فرق البحث والإنقاذ أنه تم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.

إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة.

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وأشارت إلى أنه عند حدوث أي حالات غرق فيرجى ضرورة الاتصال بالرقم “994” لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.