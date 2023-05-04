علامة في الأصابع تكشف عن الإصابة بسرطان خطير

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الاكتشاف المبكر للسرطان يساعد على التعافي منه بنسبة كبيرة، ما يجعل من الضروري الاتباه لأدق التفاصيل.

ويمكن من خلال اختبار بسيط يجرى في المنزل اكتشاف إحدى العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الرئة.

علامة في أطراف الأصابع

وعلى الرغم من أن غالبية الأعراض تنفسية، إلا أن هناك علامة منبهة مبكرة لسرطان الرئة قد تظهر في أطراف الأصابع، وفق موقع “سكاي نيوز عربية”.

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وعند الضغط على الأظافر عادة ما تظهر بقعة بيضاء تختفي بسرعة، إذا لم تتمكن من رؤيتها عند الضغط على أصابعك فقد يكون لديك تعجر، وهو علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

وتعجر الأصابع‏ هو زيادة في سماكة الجلد تحت أظافر اليدين أو القدمين.

وتحدث الحالة على مراحل، تبدأ من قاعدة الظفر التي تصبح ناعمة، ثم يصبح الجلد بجوار قاعدة الظفر لامعا، وبعد ذلك تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب.

ومن الضروري معرفة أن عدم ظهور تلك البقعة البيضاء لا يعني تلقائيا الإصابة بسرطان الرئة، لذا فإن الأفضل هو التحدث إلى طبيبك.

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أعراض سرطان الرئة

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

-سعال مستمر يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

-ضيق التنفس.

-كثرة التهابات الصدر.

-ألم في الصدر أو الكتف.

-سعال الدم أو الدم في البلغم.

-التعب غير المبرر أو نقص الطاقة.

-بحة في الصوت.

-تورم في الوجه أو الرقبة.