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ما الحكمة في نقض لحم الإبل للوضوء؟.. “الفوزان” يُجيب
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ما الحكمة في نقض لحم الإبل للوضوء؟.. “الفوزان” يُجيب

ما الحكمة في نقض لحم الإبل للوضوء؟.. “الفوزان” يُجيب

ما الحكمة في نقض لحم الإبل للوضوء؟.. “الفوزان” يُجيب
٠٢:٤٩:٣١ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء.

وأوضح في مقطع تسجيلي نشره على حسابه في “تويتر”، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لقوله: ” توضئوا من لحوم الإبل”.

الحكمة في نقض لحم الإبل للوضوء

وأضاف أن الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الصحيح من قول العلماء أن لحم الإبل ينقض الوضوء، مؤكدًا أن الحكمة من ذلك بم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.

لحم الإبل يقي من الجلطة القلبية

فيما أكدت خبيرة التغذية الدكتورة طرفة العقلا أن تناول لحوم الإبل ولو بكمية يسيرة وفي فترات متباعدة تعطي الجسم ما يحتاجه من البروتين.

وأضافت العقلا أن تناول لحوم الإبل يقي من الإصابة بالجلطة القلبية بسبب احتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة.

يفيد في بناء العضلات

 وبالتالي فإن تناوله من قبل من يرغب في بناء عضلاته كمادة بروتينية قوية لن يساهم في ترسيب الدهون داخل الجسم.

ولا يساعد على السمنة بل على العكس من ذلك، سيجعل الجسم أكثر نضارة، خلال توجه المواد البروتينية التي يحتويها لبناء العضلات.

وبينت أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل، يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

الكلمات الدلالية:
البروتين الجلطة القلبية الفوزان تناول لحوم الإبل لحم الإبل نقض الوضوء

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