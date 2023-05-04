خطوة غير مسبوقة.. اللجوء لتقنية “الفار” لمواجهة الغش في الاختبارات بدولة عربية

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كشف وزير التربية والتعليم التعليم الفني في مصر، رضا حجازي، أنه سوف يتم العمل بـ “تقنية الفار” في لجان اختبارات الثانوية العامة هذا العام.

وقال إن اللجوء لهذه التقنية من شأنه أن يساعد اللجنة المركزية لاختبارات الثانوية العامة على متابعة أعمال الاختبارات في جميع الاختبارات التي تبدأ في 12 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو، ومواجهة الغش ومكافحة أي أعمال شغب.

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عقوبة الاحتفاظ بالهاتف أثناء الاختبارات

وأضاف خلال مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023،، أنه سوف يتم التعامل بكل جدية مع أي طالب يتم ضبط الهاتف معه، وكذا أي محظورات.

وتوعد بأنه في حال وجود الهاتف مع الطالب حتى وإن كان مغلقًا سوف يتم محاسبته بحرمانه سنة كاملة على قيامه بـ “تلك الجريمة”.

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جامعة مصرية أول من استخدمت الفار

وفي العام الماضي، لجأت جامعة مصرية إلى استعمال تقنية “الفار”، لمراقبة وكشف وقائع الغش داخل قاعات الامتحانات شبيه.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الآداب بجامعة المنصورة على “فيسبوك” صورًا قالت إنها مأخوذة من كاميرات المراقبة للجان الامتحانات، في تنبيه للطلاب بأن كل شيء يفعلونه مسجل.

وأكد عميد الكلية محمود سليمان الجعيدي في تصريح إعلامي وقتها، أن هذا الإجراء يشبه إلى حد كبير تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” الذي يعتمد عليه الحكام في مباريات كرة القدم.

وأوضح أنه “لن يتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات إلا في حالة وجود شكوى”.

وتابع: “إذا وردت لإدارة الكلية شكوى بالغش أثناء الامتحان، ستتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة للتحقق من الأمر واتخاذ اللازم قانونًا ضد من يثبت ضده الغش فعلاً”.