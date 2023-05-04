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“الخطوط السعودية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

“الخطوط السعودية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

“الخطوط السعودية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
٠٢:٢٧:٤٤ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف سائقين لحملة “الثانوية العامة” بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- سائق

الشروط:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– مهارات التواصل والكتابة.

عن الشركة:

تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية.

كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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لحملة الثانوية.. الخطوط السعودية للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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