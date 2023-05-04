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“موتورولا” تزيح الستار عن أقوى هواتفها.. و5 مميزات حصرية

“موتورولا” تزيح الستار عن أقوى هواتفها.. و5 مميزات حصرية

“موتورولا” تزيح الستار عن أقوى هواتفها.. و5 مميزات حصرية
٠١:٤٧:٢٣ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة موتورولا رسميا الستار عن هاتف +Edge بنسخته الجديدة والذي صممته ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد حاليا.

5 مميزات

ويأتي الهاتف الجديد بالعديد من المميزات من بينها ما يلي:

1- هيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ، أبعاده (161.2/74/8.6) ملم، وزنه 203 غ.

2- شاشته أتت منحنية الحواف من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، تعمل مع تقنيات +HDR10 و Dolby Vision.

3- معدل سطوع الشاشة 1300 شمعة/م، وترددها يصل إلى 156 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف.

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4- زود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC.

5- كما تم تزويد الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا وتوفر إمكانية الشحن العكسي للأجهزة الذكية.

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