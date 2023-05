حادث مروري مروع.. لن تصدق ما حدث للضابط (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نجا شرطي أمريكي من حادث مروري مروع بأعجوبة، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بأخرى كان يقف إلى جوارها عندما قدمت من الاتجاه المعاكس وارتطمت بها بشدة.

وظهرت على وجه الشرطي علامات الصدمة في أعقاب الحادث الذي شهدته مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا.

وفي التفاصيل، فقد اصطدمت سيارة مسرعة من الجانب الآخر كانت تنطلق بسرعة 120 ميلاً في الساعة بسيارة متوقفة على طريق فيرجينيا السريع.

وقالت مصادر، إن سيارة عالية الأداء كانت يستقلها مراهقون خرجت عن نطاق السيطرة.

وأضافوا أنها جاءت من الطريق المعاكس إلى حيث كان يقف الضابط لفحص إحدى السيارات المتوقفة، ويتحدث مع السائق على جانب الطريق.

ووثق الحادث مقطع فيديو التقطته “داش كام” تابعة لسيارة الشرطة المتوقفة، وفق ما أصدرت شرطة مقاطعة فيرفاكس.

وقال قائد الشرطة كيفين ديفيس، إنه لم يُقتل أحد أو يصاب بجروح خطيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي “إنها معجزة فقط أن ينجو الضابط من هذا الحادث العنيف”.

وأشار إلى أن أحد الضباط أوقف سيارة بي إم دبليو من الفئة السابعة التي كانت تسير 73 ميلاً في الساعة في منطقة 50 ميلاً في الساعة.

ولفت إلى أنه كان يتحدث إلى سائقها من جانب الركاب عندما انحرفت سيارة بي إم أخرى أخرى أتت من الطريق المعاكس تجاهه..

حيث فقدت السيطرة واتجهت بمؤخرتها نحو السيارة المتوقفة، بسرعة تزيد عن 120 ميلاً في الساعة.

وتابع قائد الشرطة: “الضابط كان رائعًا وهادئًا واستطاع بشجاعة أن يتجنب السيارة المسرعة وأن يقفز فوق هذا الحاجز ويصل على الفور إلى الرادار المتوقف على جانب الطريق”.

وقالت الشرطة إن ثلاثة مراهقين في السيارة المتسببة في الحادث أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.

وتم علاج الضابط وسائق السيارة الأخرى في المستشفى من إصابات طفيفة.

وتم حبس السائق البالغ من العمر 17 عاماً لقيادته المتهورة.

