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ضبط مُخالفَيْن روّجا للمخدرات في الرياض وعسير

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ضبط مُخالفَيْن روّجا للمخدرات في الرياض وعسير

ضبط مُخالفَيْن روّجا للمخدرات في الرياض وعسير

ضبط مُخالفَيْن روّجا للمخدرات في الرياض وعسير
١٢:٥٨:٥٨ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ضبطت اليوم الخميس، مُقيمَيْن من الجنسية الفلبينية بمنطقة الرياض.

وأكد أن المتهمين روجا مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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ضبط مخالف هرب نبات القات المخدر في عسير

فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود لمحاولته تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.

وأكدت شرطة عسير، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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ضبط 6 مواطنين في الشرقية لترويجهم المخدرات

في الوقت نفسه، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أو عبر البريد الإلكتروني.

أو بالأرقام “911” مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الجنسية الفلبينية الرياض عسير لمكافحة المخدرات مادة الميثامفيتامين مخدر الشبو

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