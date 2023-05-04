“سابك” تعلن نتائجها المالية للربع الأول من 2023

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أعلنت “سابك” نتائجها المالية للربع الأول من العام 2023م، اليوم، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 39.69 مليارَ ريالٍ.

وشهدت نتائج الربع الأول صافي دخل بلغ 0.66 مليارَ ريال سعودي “0.18 مليارَ دولار”، بزيادة قدرها 124% مقارنة بالربع السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام 2023م : “نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في السوق العالمية”.

الطاقات الإنتاجية

وأضاف: تشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من عام 2023 مزيدًا من الضغط على الأسعار العالمية في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة.

فيما نواصل إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة ورغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة لا يزال قويًا”.

وأشار “الفقيه” إلى أن برنامج شريك سيسهم بدور رئيس في مرحلة النمو المقبلة لشركة “سابك” عقب إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات البرنامج خلال الربع الأول من عام 2023.

وأكد أن ذلك سيعزز دور الشركة في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لتصنيع المواد المتخصصة من خلال مشروع إستراتيجي لتطوير وتصنيع الحفازات.

الابتكار والاستدامة

وأشار “الفقيه” إلى التزام الشركة بالابتكار والاستدامة نال الإشادة في هذا الربع من خلال الفوز بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين في جوائز إديسون المرموقة.

واختتم: “هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نحصد فيها هذه الجوائز، ما يعكس ريادتنا المستمرة في تطوير التقنيات الجديدة وتعزيز التطورات الابتكارية من أجل مواصلة دعم نمو الأعمال وبناء عالم أكثر استدامة”.

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