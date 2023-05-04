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“مدني الدمام” يسيطر على حريق بمحل تجاري.. ويكشف حجم الخسائر

“مدني الدمام” يسيطر على حريق بمحل تجاري.. ويكشف حجم الخسائر

“مدني الدمام” يسيطر على حريق بمحل تجاري.. ويكشف حجم الخسائر
١٢:٥٦:٥٦ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، عن إخماد حريق في محل تجاري بالدمام، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني الدمام تمكنت من إخماد حريق في أحد معارض السيارات.

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التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالدمام سيطرت على حريق بحي ضاحية الملك فهد، دون إصابات، وأنه ما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

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تمرين مشترك غرب مدينة الدمام

فيما نفذت إدارة مدني المنطقة الشرقية تمرينًا مشتركًا غرب مدينة الدمام، بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات المشاركة.

إخماد حريق اندلع في أحد المنازل

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن دون وقوع أي إصابات.

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ضرورة البعد عن هذه الأماكن أثناء جريان السيول

في الوقت نفسه، أعلن الدفاع المدني أنه يتابع على مدار الساعة، الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددًا على أنه يدعو إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

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أخبار السعودية الدفاع المدني الدمام السعودية حريق

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