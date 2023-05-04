رابط التقديم.. وظائف بهيئة المحتوى والمشتريات الحكومية للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين.

وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات

وأوضحت أن الوظائف متاحة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – مدير تطوير المواهب

* المؤهلات والخبرات:

– أن يكون مواطنًا.

– درجة: درجة البكالوريوس.

– الخبرة: الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 8.

– تعليم: إدارة الموارد البشرية أو أي تخصص ذي صلة.

2 – أخصائي تطوير المنظمة

* المؤهلات والخبرات:

– الجنسية: من أبناء المملكة.

– سنوات من الخبرة: الحد الأدنى: 4 الحد الأقصى: 6.

– تعليم: إدارة الموارد البشرية أو أي تخصص ذي صلة.

درجة: درجة البكالوريوس.

طريقة التقديم

أوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).