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بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع
١٢:٤١:٣٩ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أن أقصى موعد لتقديم الإقرارات هو العاشر من شهر مايو الجاري.

الإقرارات الضريبية

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وسائل التواصل

وأوضحت أن من بين وسائل التواصل الأخرى: حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa​).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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أخبار السعودية الاستقطاع الزكاة والضريبة السعودية المملكة ضريبة الاستقطاع

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