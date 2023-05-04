ضبط 6 مواطنين في الشرقية لترويجهم 126 ألف قرص إمفيتامين

تواصل – واس:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأمس، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة بحرة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر. مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

مادة الإمفيتامين

كما قبضت شرطة محافظة تربة على 4 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي. ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة وجهاز حاسوب (لابتوب) ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa. أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضًا:

ضبط 10 أشخاص في عدة مناطق بتهم مشينة.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم