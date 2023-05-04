تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعطت شركة الصحة القابضة صلاحيات للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي، بصلاحية زيادة استثنائية للراتب قدرها 20%.

تنتهي اليوم الخميس، فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة “جندي” حتى “رقيب”،

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية حربها على المخدرات، كشف محام عن مصير الموظف الذي يثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.

روى محمد العازمي، والد الطفلة “سارة” التي تعرضت لهجوم من الكلاب الضالة في القريات تفاصيل جديدة في الواقعة.

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات.

أعلنت هيئة المدن الصناعية عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

قال حساب المواطن إنه لا يشترط إفصاح مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن مصادر الدخل، وضمن الإجراءات الخاصة بالحصول على الدعم.