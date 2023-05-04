أخبار السعودية.. مكافآت مليونية وتوضيح من حساب المواطن وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مكافآت مليونية.. منح رؤساء مجالس التجمعات الصحية صلاحية زيادة الرواتب 50%
أعطت شركة الصحة القابضة صلاحيات للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي، بصلاحية زيادة استثنائية للراتب قدرها 20%.
التقديم ينتهي اليوم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل في التجنيد الموحد للوظائف العسكرية
تنتهي اليوم الخميس، فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة “جندي” حتى “رقيب”،
حرس الحدود بجازان يُحبط تهريب 300 كيلوجرام من القات المخدر
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
40 درجة في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
موظف ثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.. ومحامي يكشف العقوبة (فيديو)
في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية حربها على المخدرات، كشف محام عن مصير الموظف الذي يثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.
بعد هجوم الكلاب عليها.. والد طفلة “القريات” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة (فيديو)
روى محمد العازمي، والد الطفلة “سارة” التي تعرضت لهجوم من الكلاب الضالة في القريات تفاصيل جديدة في الواقعة.
توضيح مهم من التأمينات حول تأثير وثيقة العمل الحر على صرف المعاشات
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات.
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض
أعلنت هيئة المدن الصناعية عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.
توضيح مهم من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي
قال حساب المواطن إنه لا يشترط إفصاح مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن مصادر الدخل، وضمن الإجراءات الخاصة بالحصول على الدعم.