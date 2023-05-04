الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الفقيه”: هذه أهداف تصدير أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات
ضبط 6 مواطنين في الشرقية لترويجهم 126 ألف قرص إمفيتامين
أخبار السعودية.. مكافآت مليونية وتوضيح من حساب المواطن وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم
هل الاستحمام بالماء البارد يُصيب بالجلطات؟ “النمر” يحسم الجدل
حرس الحدود بجازان يُحبط تهريب 300 كيلوجرام من القات المخدر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الفقيه”: هذه أهداف تصدير أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات

“الفقيه”: هذه أهداف تصدير أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات

“الفقيه”: هذه أهداف تصدير أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات
١٢:٢١:٠١ م، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبد الرحمن الفقيه، اليوم الخميس، أن المملكة صدّرت أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى الهند.

اقرأ أيضًا:

“سابك للمغذيات الزراعية” تُصدِّرُ أولَ شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند

أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن إنتاج المملكة أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات وتصديرها إلى الهند، يعكس متانة وقوة المملكة في الابتكارات وتزويد العالم بالطاقة قليلة الانبعاثات.

وكانت شركة سابك للمغذيات الزراعية ،أعلنت عن أول شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند.

اقرأ أيضًا:

بدولة أوروبية.. العشرات بالمستشفيات جراء انحراف قطار مُحمّل بمادة «الأمونيا»

5 آلاف طن متري

وبلغ حجم الشحنة التي تم نقلها من مدينة الجبيل 5 آلاف طن متري، وذلك في إطار التعاون طويل الأجل مع شركة المزارعين الهندية.

وأكدت الشركة، أن الشُحنة تعد إنجازاً مُهماً على التزام (سابك) الدائم بتطوير حلول منخفضة الكربون للعالم.

اقرأ أيضًا:

«أرامكو» تُعلن وصول أول شحنة في العالم من الأمونيا النظيفة الزرقاء إلى كوريا الجنوبية

سابك للمغذيات الزراعية

تجدر الإشارة إلى أن “سابك” قد تعاونت في عام 2020م مع “أرامكو” ومعهد اقتصاديات الطاقة باليابان (IEEJ) لإرسال شحنة من الأمونيا.

وفي عام 2022م، حصلت “سابك” و”أرامكو” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وإنتاج الهيدروجين النظيف لكوريا.

وهي وكالة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، تتخذ من ألمانيا مقرًا لها.

الكلمات الدلالية:
أول شحنة من الأمونيا الأمونيا قليلة الانبعاثات الانبعاثات الهند سابك عبد الرحمن الفقيه

مواد ذات صلة

المزيد
صورة نادرة لحجاج بيت الله الحرام في “مزدلفة” منذ 136 عامًا

صورة نادرة لحجاج بيت الله الحرام في “مزدلفة” منذ 136 عامًا

١٠:٢٧ م، الجمعة، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
أمريكا.. الغرامة والسجن 10 سنوات لحاملي «جالاكسي نوت7»

أمريكا.. الغرامة والسجن 10 سنوات لحاملي «جالاكسي نوت7»

٠٥:٤٨ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
«التعليم» توضح صحة تسجيل 161 ألف طلب تقاعد

«التعليم» توضح صحة تسجيل 161 ألف طلب تقاعد

٠٩:٢٩ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
مسؤول أممي: لم يتم تحديد موعد لإجراء مشاورات جنيف حول اليمن

مسؤول أممي: لم يتم تحديد موعد لإجراء مشاورات جنيف حول اليمن

١٠:٤٠ م، الجمعة، ٠٥ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *