“الفقيه”: هذه أهداف تصدير أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبد الرحمن الفقيه، اليوم الخميس، أن المملكة صدّرت أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى الهند.

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“سابك للمغذيات الزراعية” تُصدِّرُ أولَ شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند

أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن إنتاج المملكة أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات وتصديرها إلى الهند، يعكس متانة وقوة المملكة في الابتكارات وتزويد العالم بالطاقة قليلة الانبعاثات.

وكانت شركة سابك للمغذيات الزراعية ،أعلنت عن أول شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند.

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فيديو | الرئيس التنفيذي لسابك م. عبد الرحمن الفقيه يعلن عن أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى الهند من المملكة#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BAcxonvUiA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023

5 آلاف طن متري

وبلغ حجم الشحنة التي تم نقلها من مدينة الجبيل 5 آلاف طن متري، وذلك في إطار التعاون طويل الأجل مع شركة المزارعين الهندية.

وأكدت الشركة، أن الشُحنة تعد إنجازاً مُهماً على التزام (سابك) الدائم بتطوير حلول منخفضة الكربون للعالم.

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سابك للمغذيات الزراعية

تجدر الإشارة إلى أن “سابك” قد تعاونت في عام 2020م مع “أرامكو” ومعهد اقتصاديات الطاقة باليابان (IEEJ) لإرسال شحنة من الأمونيا.

وفي عام 2022م، حصلت “سابك” و”أرامكو” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وإنتاج الهيدروجين النظيف لكوريا.

وهي وكالة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، تتخذ من ألمانيا مقرًا لها.