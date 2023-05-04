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توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم
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توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم

توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم

توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم
١١:٥١:٢٥ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني عن شروط استحقاق الدعم، مؤكدًا أنها لا تنطبق على الشاب العازب أو الفتاة العازبة.

جاء ذلك ردًا على استنفسار حول لماذا يتم إدراج طبيبات ومعلمات غير متزوجات في الدعم على الرغم من أنهن مسؤولات عن أسر في برنامج الدعم السكني.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأن “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا”.

وتابعت: “ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي ( من هنا ).

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برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

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أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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