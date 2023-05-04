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هل الاستحمام بالماء البارد يُصيب بالجلطات؟ “النمر” يحسم الجدل

هل الاستحمام بالماء البارد يُصيب بالجلطات؟ “النمر” يحسم الجدل

هل الاستحمام بالماء البارد يُصيب بالجلطات؟ “النمر” يحسم الجدل
١١:٣١:٤٨ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يفضل بعض الناس الاستحمام بالماء البارد، سواءً في فصل الصيف أو الشتاء.

وفي هذا الإطار، نفى الدكتور خالد النمر، استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، ما يتردد بشأن الاستحمام بماء بارد يؤدي إلى الإصابة بالجلطات.

وأكد النمر عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الاستحمام بالماء البارد ليس من أسباب جلطة الرأس، موضحًا أن الاستحمام وعدم فرك فروة الرأس ليس من مسببات الجلطة.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

وبحسب موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص، فإن الاستحمام بالماء البارد له فوائد تتمثل في الآتي:

– جيد للشعر

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى تعزيز صحة الشعر وإضافة لمعان إليه.

إذ يمكن أن يعزز ترطيب الشعر وهو مثالي للشعر الجاف والهش حيث تتوسع مسامنا عندما نستحم بالماء الساخن. لكن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يشدها مؤقتًا ما يمنع فقدان الزيوت الصحية من البشرة والشعر.

– يزيد الدورة الدموية في الجسم

الماء البارد هو الخيار المفضل لمعظم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، حيث يساعد عضلاتك على الاسترخاء ويعزز الدورة الدموية في جميع أجزاء الجسم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات في الجسم.

– يقلل من الإجهاد

ماذا عن أخذ حمام بارد عند الإجهاد؟ يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد بتقليل مستويات التوتر لديك لأنه يطلق النوربينفرين والكورتيزول عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الودي في جسمك.

– يقوي المناعة

يمكن أن يساعد الماء البارد في تعزيز جهاز المناعة؛ لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء ويحسن التمثيل الغذائي في الجسم.

مع ذلك، تجنب الاستحمام بالماء البارد عند المرض أو المعاناة من البرد أو السعال.

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