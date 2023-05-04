حرس الحدود بجازان يُحبط تهريب 300 كيلوجرام من القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يُرجى:

-الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة، والرياض، والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أضرار القات

ويعد القات نباتًا من فصيلة المنشطات الطبيعية، ويعد من أقدم النباتات المخدرة في العالم.

ينتشر القات على نطاق واسع في كل من الصومال وجيبوتي وأرتيريا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب إفريقيا واليمن. كما وجد القات في أفغانستان وتركستان.

وأظهرت دراسة أجريت قبل سنوات بالمملكة، تأثيرات متعددة للقات على الجهاز الدوري والمعوي والعصبي.

كما أدت الخلاصة الكحولية للقات إلى ارتفاع ضغط الدم، بجانب تأثيراته على العضلات الملساء والتأثيرات المضادة للاخصاب وتسببه في الاجهاض وتشوهات الأجنة، وتغيرات في الحيوانات المنوية، وتغير في تركيب الكروموسومات في الذكر.

وأظهرت الاختبارات السمية للنبات وجود تأثيرات دموية منها زيادة كريات الدم البيضاء وزيادة القابلية للتجلط، والتقليل من وزن الاعضاء الحيوية، فضلاً عن تورمات تنتج عن تغيرات في العقد اللمفاوية وظهور التهابات حول العين.

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