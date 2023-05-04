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الحرب على المخدرات.. شرطة جدة تقبض على 5 مقيمين لترويجهم “الشبو”

الحرب على المخدرات.. شرطة جدة تقبض على 5 مقيمين لترويجهم “الشبو”

الحرب على المخدرات.. شرطة جدة تقبض على 5 مقيمين لترويجهم “الشبو”
١١:٠٧:١٩ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يُرجى:

-الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة، والرياض، والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أضرار الشبو

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة، “نبراس” من خطر “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وقالت إنها “تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام”.

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ولخصت أضرار “الشبو” على المدى القصير في الآتي:

-ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

-عدم انتظام ضربات القلب، وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.

-اضطرابات النوم والأرق.

-جنون العظمة والهلوسة.

-اضطرابات المزاج، أو الأوهام.

-السلوك العنيف.

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