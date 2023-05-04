توضيح مهم من التأمينات حول تأثير وثيقة العمل الحر على صرف المعاشات

تواصل – فريق التحرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تسأل حول إمكانية استخراج وثيقة العمل الحر “متسوقة عقارية”، مع العلم بأنها موظفة قطاع خاص، ومسجلة في التأمينات؟

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، بأنه “لا تؤثر وثيقة العمل الحر على تسجيلك في نظام التأمينات الاجتماعية في حال وجود علاقة عمل”.

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ما وثيقة العمل الحر؟

هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمـاعـيـة تمنح الأفـراد التسجيل في عدد مــن النشاطـات.

وتتيح لهم فـرص ممارسة العمل بشكـل مستقل في النشاطـات التي أقـرتها الوزارة عبر البوابـة الإلكـتــرونــيـة للـعــمـــل الحـــــر.

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ـ مزايا وثيقة العمل الحر

-تسهم في استقرارك وبالتالي استمـرار إبــداعـك.

-تمنحك فرصة فتح حـــســاب بــنـكــي (تجـاري).

-تقدم لك حلول دفع رقمية.

-توفر فرص لمصدر دخلك.

-التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.