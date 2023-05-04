سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة المدن الصناعية عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي

– مشرف التدقيق الداخلي.

المؤهلات والخبرات

1 – الكفاءة في اللغة الإنجليزية.

2 – درجة الماجستير ميزة إضافية.

3 – خبرة: 7 – 9 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.

4 – يفضل المؤهلات المهنية “CIA ، CMA ، CISA أو ما يعادلها”.

5 – تعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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