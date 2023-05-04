الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض
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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية للعمل في الرياض
١٠:٣٥:٠٠ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المدن الصناعية عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي

– مشرف التدقيق الداخلي.

المؤهلات والخبرات

1 – الكفاءة في اللغة الإنجليزية.

2 – درجة الماجستير ميزة إضافية.

3 – خبرة: 7 – 9 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.

4 – يفضل المؤهلات المهنية “CIA ، CMA ، CISA أو ما يعادلها”.

5 – تعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – (اضغط هنا).

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