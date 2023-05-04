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الصحة توضح حقيقة وجود تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية
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الصحة توضح حقيقة وجود تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية

الصحة توضح حقيقة وجود تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية

الصحة توضح حقيقة وجود تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية
١٠:٥١:٣١ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، وجود أي تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية عند الحصول عليهما في توقيت متزامن.

وقال حساب “الصحة_937″، التابع للوزارة في موقع “تويتر”: “لا يوجد تعارض بين تلقي لقاح فيروس كورونا مع تلقي أي لقاح آخر ويمكن تلقيه في الوقت نفسه أو أي وقت آخر”.

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لقاح الحمى الشوكية

لقاح الحمى الشوكية أو لقاح السحايا يعطى تحت إشراف الطبيب المختص، وقد يرافق لقاح الحمى الشوكية العديد من الآثار الجانبية الي تختفي خلال 3 – 5 أيام ومنها: وجع، احمرار، وتورم في مكان الحقن.

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لقاح كورونا

ظهرت عديد من أنواع لقاح كورونا التي تهدف للتحصين ضد عدوى فيروس كوفيد- 19.

وتنبه منظمة الصحة العالمية على أن فوائد لقاح كوفيد-19 تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة للآثار الجانبية.

وتتيح وزارة الصة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح (كورونا)، فيما يمكن تلقي لقاح فيروس (كورونا) بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر.

اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي:

-فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

موديرنا .(Moderna).

أكسفورد أسترازينكا (Oxford-Astrazeneca).

جانسن (Janssen).

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