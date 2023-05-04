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اليورو يواصل الصعود.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يواصل الصعود.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل الصعود.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل الصعود.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٤٦:٤٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإليكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.15 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.24

واليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.25 دولار وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.

وجاء ارتفاع الجنيه الإسترليني نتيجة ضعف الدولار وتراجعه أمام العملات الأخرى بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، ويؤثر الدولار في جميع العملات الأخرى باعتباره الأقوى.

نزول مؤشر الدولار

وأمس، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 بالمئة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 بالمئة يوم الثلاثاء.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفع، أمس الأربعاء، معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%، ليأتي قراره متوافقًا مع توقعات السوق، ووسط مؤشرات على تراجع التضخم.

يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأمريكية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.

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الكلمات الدلالية:
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