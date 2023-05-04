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40 درجة في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق
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40 درجة في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق

40 درجة في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق

40 درجة في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في جميع المناطق
١٠:٢٥:١٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة و39 في شرورة.

وسجل 38 درجة في المدينة ووادي الدواسر، و36 درجة في بريدة والدوادمي،

وجازان وينبع والأحساء والخرج، و35 درجة في الرياض والدمام وتبوك وبيشة والقنفذة.

وسجل 34 درجة في نجران وجدة وحفر الباطن، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 24 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها  والباحة 14 درجات مئوية.

طريف 15، وعرعر 16 والقريات 17 درجة.

رفحاء وسكاكا وتبوك 18، والوجه وحائل 19 درجة.

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رياح مغبرة وأمطار رعدية على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

ونوه أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد،

ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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