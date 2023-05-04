ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 216 ريالًا

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.68 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 226.13 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.85 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 185.01 ، وعيار 14 بـ 143.90 ، وعيار 12 سجل 123.34 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7,672 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1,727 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 246,681 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.16 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.77 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.37 ، وعيار 14 بـ 141.84 ، وعيار 12 سجل 121.58 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7562 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1702 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243,160 ريالاً.

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