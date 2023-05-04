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عقوبات ضد “فيسبوك” بعد اتهامه بتضليل الآباء بشأن حماية خصوصية الأطفال
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عقوبات ضد “فيسبوك” بعد اتهامه بتضليل الآباء بشأن حماية خصوصية الأطفال

عقوبات ضد “فيسبوك” بعد اتهامه بتضليل الآباء بشأن حماية خصوصية الأطفال

عقوبات ضد “فيسبوك” بعد اتهامه بتضليل الآباء بشأن حماية خصوصية الأطفال
١٠:٢٣:٢٦ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

اتهمت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتضليل الآباء بشأن حماية الأطفال.

واقترحت تشديد اتفاقية قائمة بشأن الخصوصية لتشمل حظرًا على الاستفادة من بيانات القاصرين.

وقالت اللجنة إن “فيسبوك” ضلل الآباء حول مدى تحكمهم في الأشخاص الذين يتواصل معهم أطفالهم في تطبيق “ماسنجر كيدز” وكان مخادعًا بشأن مدى وصول مطوري تطبيقات التطبيق إلى بيانات المستخدمين الخاصة، مما يمثل انتهاكًا لاتفاقية 2020 بشأن الخصوصية.

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الإجراءات المقترحة ضد فيسبوك

وتشمل الإجراءات المقترحة من قبل اللجنة، حرمان “فيسبوك” من الاستفادة من البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بما فيها أعمال الواقع الافتراضي الخاصة بها.

كما سيواجه قيودًا موسعة على استخدام تقنية التعرف على الوجه.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة: “لقد انتهكت فيسبوك مرارا وعود الخصوصية الخاصة بها. لقد عرض تهور الشركة المستخدمين الشباب للخطر، وتحتاج فيسبوك إلى الإجابة عن إخفاقاتها”.

وقالت اللجنة، إن جزءا من الإجراءات المقترحة هو إلزام شركة “ميتا” المالكة لـ “فيسبوك” بالحصول على الضوء الأخضر من قبل مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة.

كما سيتم منع “ميتا” من الاستفادة من البيانات التي تجمعها من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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ميتا: حيلة سياسية

وانتقدت ميتا في بيان الخطط، ووصفتها بأنها “حيلة سياسية” وقالت إنها “ستحارب بقوة هذا الإجراء وتتوقع أن تنتصر”.

ووصفت لجنة التجارة الاتحادية إجراء يوم الأربعاء بأنه “خطوة أولى” في عملية طويلة على الأرجح. ومنحت اللجنة ميتا 30 يوما للرد على تحقيقها.

ووافق “فيسبوك” عام 2019 على دفع غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار للتوصل لتسوية بشأنه ادعاءات بأنه انتهك أمر الموافقة لعام 2012 عن طريق تضليل المستخدمين حول مدى سيطرتهم على بياناتهم الشخصية. وتم الانتهاء من هذا الأمر في عام 2020.

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حماية خصوصية الأطفال لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية موقع فيسبوك

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