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بدءًا من الأحد .. خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الجديد

بدءًا من الأحد .. خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الجديد

بدءًا من الأحد .. خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الجديد
٠٩:٤٥:٠٧ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل لكافة الطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445 هـ بداية من الأحد الموافق 17 شوال لعام 1444 هـ.

وسيكون التقديم من خلال منصة نور الإلكترونية، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

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طريقة التسجيل:

-يصل رسالة إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة نور الإلكترونية.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيد عن نطاق السكن.

ادخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

-بعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة لابد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

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