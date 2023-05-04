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له في خلقه شؤون.. لهذا السبب جعل الله في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار

له في خلقه شؤون.. لهذا السبب جعل الله في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار

له في خلقه شؤون.. لهذا السبب جعل الله في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار
٠٩:٤٣:١٥ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ نائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، الحكمة من أن الله تعالى جعل في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار والخلجان.

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تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار

وأوضح على حسابه في “تويتر”،  أن الله تعالى جعل في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار والخلجان، من أجل نقل:

1 – الطاقة الحرارية.

2 – إقامة التوازن الحراري في الكوكب.

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وأضاف أنه في طبقات الجو العليا وعلى ارتفاع يبلغ حوالي 10- 15 كم توجد بضع تيارات نفاثة شرقية وغربية تقوم بالدور نفسه.

وأشار إلى أنه إن قصرت هذه وتلك في نقل الطاقة الحرارية؛  ظهرت الأعاصير المدارية الضخمة،

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كعامل إضافي إذا لزم الأمر لاستتباب التوازن الحراري لكوكب الأرض؛ هذا من أجل أن تقوم الحياة على الأرض.

درجة الحرارة في مايو في الرياض

ونوه في الوقت نفسه، إلى أنه عادة متوسط درجة الحرارة العظمى “الظهر” يتراوح بين 36-41 درجة مئوية، وأنه نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م.

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في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى “قُبيل الفجر” يتراوح بين 24 -28م، وأنه نادرًا ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م .

ولفت إلى أنه بقي في موسم الأمطار شهر مايو عدا القطاع الجنوب الغربي، وأن هذا لا يعني خلو شهر يونيو من حالات قليلة ونادرة “قد” تقع أحيانًا.

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الكلمات الدلالية:
الأرض البحار والمحيطات التوازن الحراري الطاقة الحرارية المسند تيارات بحرية درجات الحرارة

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