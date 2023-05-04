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3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس
٠٩:٤٩:١٦ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 10 آخرين، برصاص قوات خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن اثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.

وكانت قوات خاصة صهيونية تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.

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واستهدفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، مطلقة باتجاهه عددا من صواريخ “الإنيرجا”، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن الإصابات برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من نابلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

9 إصابات بالرصاص في بيت ريما والنبي صالح

وكشف  الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بعد اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس إلى 9 اثنان منهم في حالة خطرة.

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ومع إصابة تسعة مواطنين برصاص الاحتلال، أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب رام الله.

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة مواطنين من بيت لحم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، بعد مداهمة قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين.

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر ثلاثة مواطنين بعد اقتحامها مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

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وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مدخل المدينة الشرقي بعد اندلاع مواجهات قرب حاجز الجلمة العسكري.

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البلدة القديمة القدس الهلال الأحمر الفلسطيني حي الياسمينة رام الله فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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