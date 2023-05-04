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مكافآت مليونية.. منح رؤساء مجالس التجمعات الصحية صلاحية زيادة الرواتب 50%
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مكافآت مليونية.. منح رؤساء مجالس التجمعات الصحية صلاحية زيادة الرواتب 50%

مكافآت مليونية.. منح رؤساء مجالس التجمعات الصحية صلاحية زيادة الرواتب 50%

مكافآت مليونية.. منح رؤساء مجالس التجمعات الصحية صلاحية زيادة الرواتب 50%
٠٨:٤٥:٣٤ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعطت شركة الصحة القابضة صلاحيات للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي، صلاحية زيادة استثنائية للراتب قدرها 20%.

زيادات استثنائية في الرواتب

كما أجازت للمجلس صلاحية منح زيادة استثنائية قدرها 30% على الراتب الأساسي؛ وذلك بغرض استقطاب الكفاءات أو المحافظة عليهم، (بمجموع 50%).

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10 ملايين ريال سنويًا للتجمعات الصحية الجديدة

وخصصت الشركة 10 ملايين ريال سنوياً للتجمعات الصحية الجديدة في مناطق المملكة، بحيث لا تشمل تعويض المستقطبين من الداخل عن البدلات المفقودة عند التكليف بالتجمع.

وقالت إن ذلك يكون بالاستناد إلى النظام المعمول به في سلم المدن الطبية والمراكز التخصصية، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للرواتب بالسلم، واستخدام البدلات والعلاوات المصاحبة لذلك.

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التقيد بأعداد الوظائف المحددة

وشددت الشركة على التقيد بأعداد الوظائف المحددة وفقا للنموذج التشغيلي للتجمع المعتمد من مجلس شركة الصحة القابضة بما لا يتجاوز 100 وظيفة مع استخدام البدل الخاص بالاستقطاب من داخل الوزارة.

استخدام المخصص المالي لبند التشغيل الذاتي

وأوجبت القواعد استخدام المخصص المالي لبند التشغيل الذاتي بالتجمع للتوظيف بناء على سلم رواتب برنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، على أن يتم تعويض المكلفين بالعمل بالتجمع عن جميع البدلات المفقودة عند التكليفات الأخرى كالإشراف والتدريب وغيرهما من البدلات.

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تحديد حزمة من المكافآت

كما سيتم اعتماد النموذج التشغيلي للتجمع عن طريق مجلس الشركة القابضة بناء على توصية المجلس الخاص بالتجمع الصحي وتحديد حزمة من المكافآت في التجمع بما لا يتجاوز مليون ريال سنوياً.

والاستفادة من المليون ريال لنهاية العام لمكافأة الموظفين والموظفات بالتجمع الصحي بناء على مؤشرات التحول وما تم إنجازه من أعمال خاصة بمشاريع التحول.

تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت

ومن ضمن القواعد أنه يجب تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت بالتجمعات الصحية منبثقة من المجلس.

وخضوع المرشحين لاختبارات قياس من قبل طرف ثالث لوظائف التنفيذيين وعرض النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآت بالتجمع، وفقًا لـ”عكاظ”.

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اختيار المرشحين للوظائف التنفيذية

وتضمنت القواعد أيضا اختيار المرشحين للوظائف التنفيذية عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت بالتجمع بعد الانتهاء من عمليات الفرز والتقييم النهائية وفقًا لمتطلبات الوظيفة.

على أن تسري القواعد المذكورة أعلاه على شركة الصحة القابضة ووحدات الأعمال الإقليمية بالمناطق.

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