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موظف ثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.. ومحامي يكشف العقوبة (فيديو)
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موظف ثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.. ومحامي يكشف العقوبة (فيديو)

موظف ثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.. ومحامي يكشف العقوبة (فيديو)

موظف ثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.. ومحامي يكشف العقوبة (فيديو)
١٠:٠٦:٣٩ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية حربها على المخدرات، كشف محام عن مصير الموظف الذي يثبت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.

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فصل الموظف من العمل

وقال المحامي الدكتور حسين العنقري في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، إنه يحق لجهة العمل فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.

وأضاف، أنه في حال صدر حكم من المحكمة بإدانة هذا الموظف الذي ثبت تعاطيه للمخدرات فإن جهة العمل تقرر فصله من عدمه متى ما وصل إلى المدة المحددة بها.

وأشار إلى أنه في حال قيام المتعاطي بالعلاج المبكر، فإنه لا تنطبق عليه العقوبات.

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الحرب على المخدرات

وتخوض الأجهزة الأمنية في المملكة حربًا متواصلة ضد المخدرات بهدف استئصالها والقضاء عليها.

وتوعد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، الأحد، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدًا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال الوزير عبر “تويتر”: “ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا”.

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