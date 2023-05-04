تواصل – فريق التحرير:

لليوم التاسع عشر على التوالي، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الصراع.

معارك عنيفة في الخرطوم

واندلعت صباح اليوم، معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر والقيادة العامة.

وأعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة للدعم السريع لتعزيز قواته في محيط القصر الجمهوري، وأنه رصد تعزيزات للدعم السريع من الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم.

واتهم الجيش، الدعم السريع باستهداف محطات الكهرباء والمياه وتعطيلها تحت تهديد السلاح، مؤكدًا أن الدعم قتل 5 من قوات الشرطة وجرح 4 آخرين وسط الخرطوم”.

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الدعم السريع يسيطر على محيط القصر الجمهوري

وأكد الدعم السريع استمرار سيطرته على محيط القصر الجمهوري في الخرطوم، مؤكدًا سيطرته على 90% من مدن الخرطوم الثلاث.

وأمس، أعلن الجيش السوداني، موافقته على مقترح للإيقاد بتمديد الهدنة الحالية بينه وبين قوات الدعم السريع لمدة أسبوع.

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الجيش يوافق على هدنة لمدة أسبوع

وبوساطة المملكة، وافق الجيش على تسمية ممثل للتباحث حول الهدنة مع آلية تضم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة.

وقال مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني: إنه لا قبول أو موافقة على أي آلية دولية للتدخل في السودان في هذه المرحلة، مبينًا أن أي آلية لمراقبة الهدنة يجب أن تتم عبر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوادني

فيما تسعى الأمم المتحدة لعقد اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوادني خلال ثلاثة أيام.

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جهود المملكة في عملية الإجلاء

واستقبلت المملكة على مدار الأيام الماضية العديد من الطائرات التي نقلت رعايا العديد من الدول.

وتقوم سفن حربية سعودية بالمساعدة في إخلاء المواطنين ورعايا الدول الأخرى، حيث نقلت أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن.

ويشهد السودان، منذ اندلاع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب.

واتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعايها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرًا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر.