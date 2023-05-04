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مستغلاً ضعف الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى
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مستغلاً ضعف الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى

مستغلاً ضعف الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى

مستغلاً ضعف الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى
٠٨:٣٨:٣٠ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.25 دولار وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2022 .

وجاء ارتفاع الجنيه الإسترليني نتيجة ضعف الدولار وتراجعه أمام العملات الأخرى بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، ويؤثر الدولار في جميع العملات الأخرى باعتباره الأقوى.

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نزول مؤشر الدولار

وأمس، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 بالمئة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 بالمئة يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الاحتياطي الاتحادي في مكافحة التضخم.

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