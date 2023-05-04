التقديم ينتهي اليوم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل في التجنيد الموحد للوظائف العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

تنتهي اليوم الخميس، فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة “جندي” حتى “رقيب”،

وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الرتب العسكرية

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

القوات المسلحة وأفرعها:

القوات المسلحة السعودية.

والقوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

والقوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوة الصواريخ الإستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم

1 – أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

2 – وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

3 – أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

4 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

5 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

7 – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

8 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

9 – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

10 – ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

11 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

12 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

التخصصات

التصوير الضوئي.

التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

الأجهزة والآلات المكتبية.

الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

التصوير الفوتوغرافي.

اللغة الإنجليزية (عام).

اللغة الإنجليزية والترجمة.

الإعلام.

الإدارة العامة.

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة المستودعات.

إدارة الجودة.

إدارة سلسلة الإمدادات.

القانون العام.

والقانون الخاص.

القانون الجنائي.

التحقيق الجنائي.

القانون التجاري.

القانون الدولي.

الدراسات القضائية.

تقنية الهندسة الكيميائية.

الهندسة الكهربائية.

تقنية الهندسة الكهربائية.

تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

هندسة الحاسب الآلي.

وهندسة الشبكات.

الهندسة الميكانيكية.

تقنية الهندسة الميكانيكية.

هندسة المساحة.

تقنية هندسة المساحة.

تمريض.

التغذية العلاجية.

الصحة والسلامة المهنية.

الدفاع المدني.

أمين مستودع.

إدارة أنظمة الشبكات.

البرمجة وعلوم الحاسب.

هندسة البرمجيات.

نظم المعلومات.

الدعم الفني.

الهندسة الكيميائية.

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

التاريخ.

اللغة الإنجليزية (عام).

اللغة الفرنسية والترجمة.

واللغة العبرية.

اللغة الفارسية.

واللغة الإسبانية.

الاقتصاد العام.

العلوم السياسية.

علوم المكتبات والمعلومات.

إدارة الأعمال الدولية.

العلاقات العامة.

القانون.

إدارة مشاريع.

الأجهزة السمعية والمرئية.

الكهرباء الإنشائية.

الكهرباء الصناعية.

الإلكترونيات.

ميكانيكا السيارات.

تبريد وتكييف الهواء.

النجارة العامة.

الخياطة الرجالية.

فني مطابع.

المحاسبة.

الإدارة المالية.

الإدارة المكتبية.

تصميم المنتجات.

علم الاجتماع.

المحاسبة.

السكرتارية التنفيذية.

تقنية هندسة الحاسب الآلي.

تقنية هندسة الشبكات.

التغذية وعلوم الأطعمة.

المختبرات الطبية.

الإدارة الفندقية.

خدمة الطعام والشراب.

إنتاج الطعام (الطهي).

والمزيد …

طريقة التقديم

التقديم مُتاح بدأ الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م،

وينتهي التقديم اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م (اضغط هنا).