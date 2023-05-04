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قضى 590 يومًا في السجن.. الإفراج عن “كليم صديقي” أشهر دعاة الهند
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قضى 590 يومًا في السجن.. الإفراج عن “كليم صديقي” أشهر دعاة الهند

قضى 590 يومًا في السجن.. الإفراج عن “كليم صديقي” أشهر دعاة الهند

قضى 590 يومًا في السجن.. الإفراج عن “كليم صديقي” أشهر دعاة الهند
٠٨:٢٢:١٤ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفرجت محكمة بكفالة عن الشيخ كليم صديقي، أبرز الدعاة المسلمين بالهند، بعد أن قضى 590 يومًا في السجن، بتهمة الدعوة للإسلام.

والشيخ صديقي من أشهر تلاميذ العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي وله جهود عظيمة في الدعوة في الهند.

واعتقل في 25 من سبتمبر 2021 تزامنًا مع حملة تستهدف الدعاة والعلماء بالتزامن مع موجة الاضطهاد التي يتعرض لها المسلمون في الهند.

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وألقت فرقة مكافحة الإرهاب الهندية القبض على الشيخ صديقي بعد خروجه من لقاء في مدينة ميرت غرب ولاية اترابرديش، حينما كان عائدًا في طريق سفره.

أشهر دعاة الهند

ويعتبر الشيخ صديقي من أشهر دعاة الهند، حيث يمارس نشاطًا دعويًا واسعًا، لنشر الدين الإسلامي في جميع أرجاء البلاد.

وتقوم السلطات الهندية بشكل دائم باستهداف العلماء والدعاة المسلمين بالبلاد، بالإضافة إلى عمليات القمع والاضطهاد التي تمارسها بحق المسلمين عامة.

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الكلمات الدلالية:
الدعاة المسلمين بالهند الشيخ أبو الحسن الندوي الشيخ كليم صديقي المسلمون في الهند

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