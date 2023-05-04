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أمطار غزيرة.. “الحصيني” يُحذر هذه المناطق من طقس الـ 36 ساعة القادمة
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أمطار غزيرة.. “الحصيني” يُحذر هذه المناطق من طقس الـ 36 ساعة القادمة

أمطار غزيرة.. “الحصيني” يُحذر هذه المناطق من طقس الـ 36 ساعة القادمة

أمطار غزيرة.. “الحصيني” يُحذر هذه المناطق من طقس الـ 36 ساعة القادمة
٠٧:٥٢:٠٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من طقس الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة تبدأ من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أن الحالة عبارة عن أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران.

وبين أن الحالة المتوقعة قد تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة، وأن الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة تسبق برياح.

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هبوب رياح قوية على هذه المناطق

وأشار إلى أن الرياح المتوقعة معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة.

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رياح مغبرة وأمطار رعدية على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

ونوه أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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