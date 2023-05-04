احذر الانقياد بلا وعي.. 3 مخاطر للمحاكاة والتقليد الأعمى

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قد تفضي محاكاة الآخرين بلا ضابط أو وعي إلى الاندفاع للمسالك المؤدية إلى الانضواء تحت رايات البدع والأهواء والتنظيمات.

الأمر الذي حذر منه الدكتور حمزة بن سليمان الطيار في جريدة “الرياض” على النحو التالي:

التقليد لعامة الناس

الأولى: الولع بمحاكاة الآخرين قد يلتبس في بعض الأذهان بما قرره الشرع وجرى به العرف من تسويغ التقليد لعامة الناس فيما لم تجرِ العادة في استواء الناس في فرصة إدراكه.

وأشار إلى البون الشاسع بين التقليد السائغ بشروطه وبين المحاكاة المذمومة.

وذلك لأن التقليد إنما ساغ لمن يُقلدُ ذوي المعارف الذين عَلِمَ المقلِّدُ أو ظنَّ ظنًا راجحًا أنهم أهلٌ لذلك من ناحية علمهم والثقة فيهم، أو استفاضت له أقوال الناس بأهليتهم، وإنما يتحلى بهذه الأهلية أشخاصٌ معينون

فيما بين أن المحاكاة المذمومة هي “خاليةٌ من كل هذا؛ لأن المنخرط فيها لم ينطلق من أرضيةٍ صالحةٍ للانطلاق؛ لأنه إنما يتأثر بما يرى من غيره وما يسمع منه، ولا يعنيه مستوى من يُؤثرون عليه، ولا يأبه بافتقارهم إلى الموثوقية”.

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من مشكلات المحاكاة العمياء

الثانية: من مشكلات المحاكاة العمياء المذمومة أن من يُحاكي على ما يرى وما يسمعه قد بذل الحق في الانقياد والتبعية لكل من يستطيع إيصال صوته إليه..

وهذا وضعٌ للأمر في غير موضعه؛ فإن التبعية والانقياد والسمع والطاعة حق لأولي الأمر، أوجبه الله تعالى لهم بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

وأضاف: “وإنما تجتلب المصالح وتجتنب المفاسد ويستتب الاستقرار ببذله لهم، ولا يتمكن من بذله لهم على الوجه المطلوب إلا من حصَّن آراءه وقناعاته من التأثر بأطروحات أهل الأهواء ودعاة الأحزاب ومثيري البلابل والشغب..

ومن أسلم نفسه لمحاكاة أهل الفتن والتأثر بهم فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من حصن الجماعة إلى مهلكة الشذوذ، وانتقل من سلوك سبيل النجاة إلى الهمجية”.

واستشهد في هذا الإطار بكلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ).

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ترك المحكماتِ الواضحةِ المجمعِ عليها للتشبث بالشبهات

الثالثة: من آفات محاكاة الآخرين المذمومة أنها تُفضي إلى ترك المحكماتِ الواضحةِ المجمعِ عليها للتشبث بالشبهات، ونبذ كل ما هو مستحسنٌ في الأعراف ومرغوبٌ فيه عند ذوي المروءات.

وأرجع ذلك إلى أن من حاكى الآخرين بلا ضابطٍ فقد انتهج أهم المسالك المؤدية إلى الانضواء تحت رايات البدع والأهواء والتنظيمات.

وحذر قائلاً: “وشأن الطرق المحدثة والتنظيمات المبتكرة أن تنصرف عن محكمات الشرع والمتقررات في العقل، وأن تزهد في القيم والمبادئ السامية، وأن تترك الاعتدال إلى التطرف، ومن نظر في أحوال من تأثر بسموم سماسرة الفتن والإرهاب”.