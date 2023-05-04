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“الشؤون البلدية” تكشف ملامح لائحة مخالفات المقاولين والعقوبات الموقعة
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“الشؤون البلدية” تكشف ملامح لائحة مخالفات المقاولين والعقوبات الموقعة

“الشؤون البلدية” تكشف ملامح لائحة مخالفات المقاولين والعقوبات الموقعة

“الشؤون البلدية” تكشف ملامح لائحة مخالفات المقاولين والعقوبات الموقعة
٠٧:٤١:٥٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ملامح لائحة تصنيف مخالفات المقاولين والتي تم إعدادها على أربع 4 درجات وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المخالفات والعقوبات

وتتدرج المخالفات كما يلي:

 1- الإيقاف المؤقت والمنع من التجديد لفترات تتراوح ما بين 3 اشهر إلى خمس سنوات.

2- تخفيض التصنيف درجات حسب نوعية المخالفة وفي المرة الرابعة يتم الإلغاء نهائيًا.

3- في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناء على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتم إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

4- بالنسبة لتزوير شهادة تصنيف المنشأة فسيتم الإلغاء الفوري للتصنيف.

5- فيما يتعلق بعدم صحة البيانات والمعلومات المالية (القوائم المالية) المقدمة بطلب التصنيف، سيتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 3 – 12 شهرًا، وسنة واحدة الى سنتين، وفي المرة الثالثة سيتم المنع من تجديده 3 – 5 سنوات وفي الرابعة إلغاء التصنيف.

6- في حال مخالفة عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية، يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 1 – 6 شهور، وبين 7 – 12 شهرًا بالمرة الثانية، وفي المرة الثالثة حتى 18 شهرًا، وفي المرة الرابعة إلغاء التصنيف.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الشؤون البلدية والقروية المملكة

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