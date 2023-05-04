خدمة اليوم.. 8 خطوات تُمكّن طالبي تأشيرات المرور من إدخال بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تمكين طالبي تأشيرات المرور من إدخال بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين طالبي تأشيرات المرور من إدخال بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية.

وذلك للحصول على تأشيرة المرور، وهي متاحة للمتقدمين من أي جنسية، باستخدام منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية للتأشيرات.

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وتسمح تأشيرة العبور للأفراد بالمرور بالمملكة، كما أنها تتيح الإقامة لفترة قصيرة لا تزيد عن 12 ساعة.

وتتوفر تأشيرات العبور خلال 48 ساعة و96 ساعة عبر هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – سجل الدخول إلى موقع إنجاز.

2 – اختر “الأفراد”.

3 – اختر “طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج”.

4 – اضغط على “تسجيل” لإنشاء حساب جديد، إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، وقدم المعلومات المطلوبة.

5 – للمتابعة يجب أن توافق على الشروط والأحكام.

6 – ستتم إعادة توجيهك بعد ذلك إلى صفحة جديدة، حيث سيُطلب منك إدخال جميع المعلومات الخاصة بك مع صورة فوتوغرافية مقاس 200 × 200.

7 – حدد نوع التأشيرة عن طريق اختيار “تأشيرة العبور”.

8 – املأ جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب، واضغط على “حفظ”.

المتطلبات

1 – جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

2 – تصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها.

3 – صورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر.

4 – تعبئة استبيان تأشيرة المملكة وتوقيعه.

5 – توقيع على لائحة القوانين في المملكة.

6 – ثبات حجز التذاكر، لتأكيد إقامتك في المملكة.

7 – طلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية،

والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين،

والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.