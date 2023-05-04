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كيف نُحصّن أطفالنا بالأذكار؟.. الخثلان يجيب (فيديو)
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كيف نُحصّن أطفالنا بالأذكار؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

كيف نُحصّن أطفالنا بالأذكار؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

كيف نُحصّن أطفالنا بالأذكار؟.. الخثلان يجيب (فيديو)
٠٦:٥٢:٥٦ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن الأطفال عمومًا يحصنون بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن به الحسن والحسين.

وأجاب الخثلان على سؤال يقول: الطفل الصغير في حدود السنة والسنتين والثلاثة كيف نحصنه بالأذكار؟

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تحصين الأطفال اقتداء بسنة الرسول

وقال إن الأطفال عمومًا يحصنون بما كان النبي يحصن به الحسن والحسين، ومن ذلك أن يقول لأولاده “أعيذكم بكلمات الله التامّة من شر ما خلق”.

أو يقول “أعيذكم بكلمات الله التامّة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة”، وإن جمع بينهم فهو أفضل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك مع أذكار الصباح والمساء.

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تحصين الأطفال يكون بالتعويذ

فالتحصين يكون بالتعويذ، أن يعيذهم بالله تعالى وبكلماته التامّة من شر ما خلق.

وأضاف الخثلان، وإن أراد أن يسمي شرورًا معينة فالأمر في هذا واسع، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمى أنواعًا من الشرور “من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة” مثل العين الحاسدة والهوام والحشرات والشياطين.

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اللهم اكفني شر خلقك

فهذا هو التعويذ يقول أُعيذ أولادي بكذا، أو أعيذ أولادي بكلمات الله من كذا.

أو يقول اللهم اكفني شر فلان إن علم أن فلانًا بعينه يتربص بهم، أو يقول اللهم اكفني شر خلقك، أو اللهم اكفني شر شياطين الإنس والجن، ونحو ذلك.

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الكلمات الدلالية:
الحسن والحسين الحشرات الشرور الشياطين العين الحاسدة اللهم اكفني شر خلقك الهوام تحصين الأطفال بالأذكار سعد الخثلان

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