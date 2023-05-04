عاجل.. “الحج والعمرة”: بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها ستبدأ اعتبارًا من غد (الجمعة) إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج العام الحالي.

سداد الرسوم المالية

وأضافت الوزارة أن هذه الحالة تنطبق على من أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية.

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فتح التسجيل حتى السابع من شهر ذي الحجة

وسيكون التسجيل متاحًا حتى السابع من شهر ذي الحجة في حال توفر مقاعد في الباقات المخصصة لحجاج الداخل ولم تشغر حتى التاريخ المحدد، بسبب عدم سداد الدفعات المالية أو إلغاء الحجز من قبل المواطنين والمقيمين.

وأضافت أنه سيتم طرح المقاعد مرة أخرى للحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق «نسك» الإلكتروني.

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لقاحات الحج

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت، الثلاثاء الماضي، تنبيها مهما للحجاج وضيوف بيت الله الحرام، بضرورة الحرص على أخذ جمیع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن بإذن الله.

خطوات حجز موعد

وأوضحت الوزارة، عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن حجز موعد الآن عبر تطبيق صحتي.

وهناك 5 خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات، وهي:

1- فتح التطبيق

2- الذهاب إلى “المواعيد”

3- حجز موعد جديد

4- حجز موعد حضوري

5- لقاحات الحج

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التطعيمات للحجاج من داخل المملكة

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي التطعيمات التالية:

1. لقاح فيروس (كورونا)

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج من البالغين والأطفال من عمر 5 سنوات أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

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2. لقاح الحمى الشوكية النيسيرية

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر 9 أشهر أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

يُقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات.

اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.