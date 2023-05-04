بسبب الفيدرالي.. بورصات الأسهم الأمريكية تخسر نصف تريليون دولار في 3 جلسات

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فقدت بورصات الأسهم الأمريكية نحو 525 مليار دولار من قيمتها السوقية آخر 3 جلسات لتصل إلى 53.2 تريليون دولار بنهاية جلسة الأربعاء بحسب مسح خاص لـ”CNBC” عربية.

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المخاوف تسيطر على سلوك المستثمرين

وسيطرت المخاوف على سلوك المستثمرين قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قراره بخصوص أسعار الفائدة في جلستي 1 و2 من مايو الجاري.

وتعمقت هذه الخسائر في جلسة 3 من مايو بعد أن صرح رئيس الفيدرالي بأنه “من المبكر القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت” على الرغم من أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جاء متوافقاً مع التوقعات.

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بورصة نيويورك تخسر 269 مليار دولار

وخسرت بورصة نيويورك نحو 269 مليار دولار في الجلسات الثلاثة الأخيرة بينما فقدت بورصة ناسداك نحو 256 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

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رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفع، أمس الأربعاء، معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%.

وجاء قراره متوافقًا مع توقعات السوق، ووسط مؤشرات على تراجع التضخم.

يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأمريكية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.