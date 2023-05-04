مصر.. زيادة سعر السولار إلى 8.25 جنيهًا وتثبيت أسعار البنزين

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن رفع أسعار السولار وبدء تفعيل الارتفاع بداية من اليوم الخميس.

رفع أسعار السولار جنيهًا واحدًا

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار السولار جنيهًا واحدًا ليصعد سعر اللتر إلى 8.25 جنيهًا للتر الواحد، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 4 من مايو 2023.

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تثبيت أسعار الوقود بأنواعه

فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار الوقود بأنواعه، ليستقر سعر البنزين 80 عند 8.75 جنيهًا للتر. بنزين 92 عند 10.25 جنيهًا للتر. بنزين 95 عند 11.50 جنيهًا للتر، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتعنى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، حيث تجتمع مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي.

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أسعار البنزين

وبناء على قرار لجنة التسعير التلقائي فإن أسعار البنزين الجديدة في مصر كالتالي:

سعر بنزين 80 بـ 8.75 جنيه للتر.

وسعر بنزين 92 بـ 10.25 جنيه للتر.

وحل سعر بنزين 95 بـ 11.50 جنيه للتر.

وارتفع سعر السولار إلى 8.25 جنيه للتر.

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