منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة وأمطارًا رعدية على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر وارتفاع الموج

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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