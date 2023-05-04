أفضل 5 مميزات.. فورد تخفض أسعار مركبات موستانج الكهربائية 4 آلاف دولار

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أعلن عملاق صناعة السيارات الأمريكية شركة “فورد موتور” عن تخفيض أسعار سيارتها “موستانج ماك إي Mustang Mach” الكهربائية، بمقدار يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار.

فتح الباب لتلقي طلبات الحجز

وأضافت أنها ستعيد فتح الباب لتلقي طلبات الحجز، بعد سلسلة من التخفيضات في الأسعار من قبل منافستها “تسلا”.

وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية، عزمها على تخفيض أسعار طرازات “موستانج” الكهربائية بمقدار يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار، بحسب الإصدار.

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زيادة نطاق إنتاج طرازاتها ذات البطاريات

وأضافت “فورد” أنها تعمل على زيادة نطاق إنتاج طرازاتها ذات البطاريات، مع خطط زيادة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.

وانخفضت مبيعات “موستانج ماك إي” الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

مميزات فورد موستنج ماك إي

1 – توفر قيادة بدواسة واحدة

هذه الميزة هي خيار فريد محجوز للسيارات الكهربائية، كما توضح هيئة المحركات، “لا يحتاج السائق إلى لمس الفرامل لإيقاف السيارة”، تجمع القيادة بدواسة واحدة بين التسارع التقليدي، باستخدام دواسة اليد اليمنى، مع درجة تباطؤ أعلى بكثير من السيارة التقليدية.

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2 – شاشة لمس بورتريه مقاس 15.5 بوصة

تتميز السيارة بشاشة لمس ضخمة مقاس 15.5 بوصة على لوحة القيادة، تساعد الشاشة التي تعمل باللمس السائقين في العثور على أقرب محطة شحن للمركبات الكهربائية بسهولة، فهي تتميز بالاتصال المستند إلى الاتصال بالإنترنت، والتعرف على أصوت المحادثة ، مما يجعل تنفيذ الأوامر أسهل من أي وقت مض ، فهي تتميز بنظام Sync Four.

3 – مفتاح الهاتف الذكي

لا توجد مقابض أبواب، لا مشكلة، يعمل Ford Mustang Mach E 2021 مع مفتاح سيارة الهاتف الذكي.

تدعي شركة فورد أن المفتاح قادر على معرفة إجراءات المستخدم الروتينية (مثل الوقت المتكرر الذي يصل فيه إلى السيارة في تنقلاته الصباحية).

ويفتح الباب تلقائيًا عند اقترابه، يستخدم النظام تقنية البلوتوث حتى لا يضطر السائقون إلى إخراج هواتفهم للوصول إلى السيارة.

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4 – 10 دقائق فقط للشحن السريع

مع شحنه لمدة 10 دقائق فقط، تقول فورد إن سيارة فورد الرياضية موستنج ماك إي تستعيد 57 ميل (91 كيلو متر) من المدى ولا يتطلب سوى محطة شحن IONITY بقوة 150 كيلووات.

وستستعيد موستانج ماك إي ذات النطاق القياسي 75 كيلو وات في الساعة شحنة بنسبة 10 إلى 80 في المئة في حوالي 38 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع تجاري يعمل بالتيار المستمر.

بينما سيضيف شاحن الصندوق الحائطي بقدرة 7.4 كيلو وات ما يقدر بـ 38 ميل في الساعة إلى موديل الدفع الخلفي 99 كيلو واط في الساعة.

5 – مدى بطارية 370 ميل (600 كيلو متر)

يتراوح مدى ميل سيارة Ford Mustang Mach-E بين 210 ميل و370 ميل، اعتمادًا على حزمة البطارية ونوع المحرك الكهربائي والطراز، وهو أطول مدى بطارية مع حزمة Extended range battery ومحرك خلفي.

من ناحية أخرى، يبلغ المدى التقديري لنسخة الدفع الرباعي 270 ميل.

يتضمن كل طراز من ماك أي شاحن محمول من فورد يمكنه إضافة ما يصل إلى 30 ميل من المدى في الليلة مع منفذ 120 فولت.

وما يصل إلى 80 في المئة من عمر البطارية طوال الليل مع منفذ 240 فولت.