شاب يهدي أمه دارًا لتحفيظ القرآن (قصة مؤثرة)

تواصل – فريق التحرير:

شارك أحد الشباب بالمملكة ، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضح فيه أنه قرر أت يهدي أم دارا لحفظ القرآن.

قصة مؤثرة

وسرد الشاب قصة مؤثرة عن إنشاء دار للنساء لحفظ القرآن، والتي كانت حلما من أحلامه، لكنها تحول إلى واقع وحقيقة، بالتواصل مع جمعية مكنون لحفظ القرآن بالرياض، والتي أرشدته إلى الطريق الصواب لإنجاز حلمه.

يقول الشاب عن الدار التي تم تأسيسها – دار الوفاء النسائية- لتحفيظ القرآن ، يوجد بها أربعة فصول ، الفصل الأول فصل المديرة ” أم هاني” والدة الشاب التي توفيت أمها وكانت قريبة منها.

أما الفصل الثاني فهو فصل ” عبد الوهاب” يحمل اسم والده، والثالث يحمل اسم جده ” محمد نذير”، والفصل الرابع يحمل اسم ” أميمة”، وهو فصل جدته التي توفيت، وكانت وفاتها، سببا ملهما للشاب في إنشاء دار تحفيظ القرآن.

اقرأ أيضا:

أبهى صور الوفاء.. شاب يدخر 10 سنوات ليهدي والدته رحلة العمر

جنسيات داخل المسجد الحرام

وفي فيديو آخر، انتشر في وقت سابق، وثق شاب دخل الإسلام حديثًا، لقاءاته مع عدد من المعتمرين من جنسيات مختلفة داخل المسجد الحرام، في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشاب الذي غطى الوشم وجهه ويتحدث الإنجليزية، وهو يرتدي الجلباب العربي والشماغ والعقال، متحدثًا عن رغبته في التعرف على جنسيات المعتمرين من الدول المختلفة.

وتراوحت جنسيات المعتمرين الذين وثق الشاب مقابلتهم في الحرم بين بنجلاديش، ليبيا، الهند، مصر، المغرب، كازاخستان، بورما، الجزائر، نيجيريا، وباكستان.