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وجبات “مثيرة للاشمئزاز” في إحدى أغنى دول أوروبا
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وجبات “مثيرة للاشمئزاز” في إحدى أغنى دول أوروبا

وجبات “مثيرة للاشمئزاز” في إحدى أغنى دول أوروبا

وجبات “مثيرة للاشمئزاز” في إحدى أغنى دول أوروبا
٠٣:٠٤:٣٧ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تقرير نشرته صحيفة بريطانية، أن سويسرا أصبحت، في عام 2017، أول دولة في أوروبا تسمح ببيع الحشرات كغذاء للبشر بعد حملة ضغط من جانب الشركات الناشئة في مجال الحشرات الصالحة للأكل.

وجبات للأطفال

ويتعلم الأطفال في سويسرا، حسب تقرير “وول ستريت جورنال” تناول حشرات مثل الديدان والجراد والصراصير في وجباتهم، باعتبار أنها ذات قيمة غذائية مرتفعة مع أنها تثير الإشمئزار عادة.

إدارة الغذاء

وتصنف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحشرات على أنها “قذارة”، لكن الآن يرغب مزيد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والشركات في جعل الحشرات سمة، وليست خللا، في النظام الغذائي الغربي، حسب “الحرة”.

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تذوق الحشرات

وتواجه الشركات السويسرية العاملة في هذا القطاع، مشكلة تكمن في التغلب على ما يسميه علماء الحشرات “عامل الاشمئزاز”، والشعور الغريزي السائد في أوروبا بأن الحشرات هي علامات على التعفن والأوبئة التي لا ينبغي وضعها في فم المرء.

وللتغلب على هذه المشكلة، أوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الشركات توظف بعض الناس للقيام بجولات ميدانية لتذوق الحشرات أمام المستهلكين المحتملين.

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سويسرا صناعة الشوكولاتة هيئة الغذاء والدواء وجبات من الحشرات

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